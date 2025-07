Bei Zeitz ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer gestürzt. Wie es dazu kam.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei Zeitz vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Zeitz/MZ - Donnerstagabend hat sich bei Zeitz ein Motorradunfall ereignet. Laut Polizei hatte der seinen Anfang mit einer geplanten Verkehrskontrolle genommen. Als Polizeibeamte gegen 19 Uhr ein Motorrad auf der B180 bei Kretzschau kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer plötzlich und versuchte, mit überhöhter Geschwindigkeit davonzufahren. Aufgrund der nassen Witterung verlor der Mann jedoch in einer Kurve in Grana die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Wie sich im Anschluss herausstellte, hatte der Fahrer guten Grund, einer Kontrolle auszuweichen. Er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Den Sturz überstand er unverletzt.