Das Peißnitzhaus-Sommerfest hat in Halle Tradition. Zwei Tage lang geht dort ein opulentes Programm über die Bühne. In diesem Jahr erkundet die Veranstaltung aber neue Wege.

Halle/MZ. - Das Wetter präsentierte sich schon einmal sommerfesttauglich: Temperaturen um die 30 Grad trieben den ersten Besuchern des Peißnitzhaus Sommerfests am Freitag die Schweißperlen auf die Stirn. „Bei so einem Wetter muss man viel trinken“, erklärte ein Besucher an der Bändchenausgabe. „Nicht nur Bier“, sagte er grinsend.