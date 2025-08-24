Jung, Mutter und krank: Franziska Güntner bekam mit 42 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Die Hallenserin hat ihn nach 16 Chemotherapien besiegt. Aber körperliche Folgen bleiben – und sie muss das Erlebte auch psychisch verarbeiten.

Jung, Mutter und krank: Wie Franziska Güntner aus Halle mit dem Krebs lebt

Franziska Güntner muss damit zurechtkommen, dass sie nicht mehr im Schnelldurchlauf leben kann – und das fällt ihr schwer.

Halle (Saale). - Franziska Güntner will an diesem Vormittag noch etwas in der Stadt erledigen, sie bereitet sich auf ihre Reha im Saarland vor. Ein bisschen ist da dieser alte Modus: etwas und manchmal viel am Tag schaffen. „Am Kühlschrank hängen sechs Überweisungen, ich habe gefühlt 1.000 Arzttermine“, erzählt die 44-Jährige unter schattigen Bäumen auf dem Außengelände der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft in Halle.