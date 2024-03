Der Mieterrat hat in einer Petition schon über 100 Unterschriften gesammelt und will weiter Druck auf die Stadt ausüben.

Breites Votum für neue Einbahnstraßen in Halle-Neustadt

Wird die Straße "Am Taubenbrunnen" zur Einbahnstraße?

Halle (Saale)/MZ - Der Mieterrat setzt sich in Neustadt für eine Einbahnstraßenregelung in der Straße „Am Taubenbrunnen“ und in der südlichen Zerbster Straße ein – und hat nach eigenen Angaben schon erste Erfolge erzielt. „Nach einer Woche Laufzeit unserer Petition sind schon über 100 Unterschriften für das Anliegen eingegangen“, sagte Vereinsvorsitzender Peter Scharz der MZ. Damit habe man die Mindestzahl der Unterstützer schon nach sieben Tagen erreicht.