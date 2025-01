Die unheimliche Brandserie in Halle hält die Feuerwehr und Polizei weiter auf Trab. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Doch es gibt nach MZ-Informationen bisher keine konkreten Spuren zu dem mutmaßlichen Brandstifter.

Brandserie in Halle hält an: Polizei hat bisher keine konkreten Hinweise

Dieser Pkw brannte am 17. Januar im Heidering in Heide-Nord ab.

Halle (Saale)/MZ - Seit Wochen hält eine Brandserie den Stadtteil Heide-Nord in Atem. Jeden Tag brennen mittlerweile bis zu zwei oder mehr Autos ab. Doch ein Verantwortlicher konnte bisher nicht gestellt werden. Ob die Ermittler einen schnellen Ermittlungserfolg verbuchen können, ist aktuell mehr als fraglich.

Der oder die Täter schlagen stets in der Dunkelheit der Nacht oder am frühen Morgen zu. Gesehen wurde nach MZ-Informationen bisher kaum etwas. Aus Ermittlerkreisen erfuhr die MZ am Freitag, dass die Polizei auf Hochtouren arbeite und alles daran setzen möchte, die Brandstifter schnell zu schnappen. Doch es gebe kaum hinreichende Anhaltspunkte.

Polizei tappt weiter völlig im Dunkeln: Taten geschehen zu schnell und Täter flüchten ins Unbekannte

Die Taten geschehen schnell und der oder die Täter sind binnen von Sekunden wieder im Dunkel der Nacht verschwunden. Die Ermittler tappen bei der Suche nach den Feuerteufeln bisher weiter völlig im Dunkeln.

Der Ford Focus brannte am 11. Januar in der Waldmeisterstraße vollständig aus. (Foto: Marvin Matzulla)

Das die mutmaßlichen Brandstifter in ganz Heide-Nord und anderen angrenzdenen Stadtteilen Zuschlagen, macht es für die Polizei auch nicht unbedingt leichter. Alles dauerhaft zu überwachen sei nicht möglich, war zu erfahren.

Ehrenamtliche Feuerwehren in dem Stadtteil Heide-Nord unter Dauerbelastung:

Den wohl größten Job in dieser Zeit erledigen die ehrenamtlichen Feuerwehren aus Halle-Dölau und Halle-Lettin. Mehrmals am Tag rücken die Kameraden zum Teil von Ihrer Arbeitsstelle oder mitten in der Nacht aus dem Bett aus, um die Brände zu löschen. Doch auch Sie hoffen, dass die Polizei die Täter endlich schnappen wird, war aus Feuerwehrkreisen zu erfahren.

Im Hinblick auf das kommende Wochenende haben die Anwohner von Heide-Nord wieder verstärkt Angst. Trotz das die Polizei immer Präsenz in dem Stadtteil gezeigt hat, konnten die Feuerteufel auch unter der Woche weiter Zündeln. Ein Fakt der zu Beginn der Serie ausgeblieben war.

Nun befürchte man eine neue Eskalation der Brände am Wochenende meint ein Anwohner, der namentlich nicht in der Zeitung stehen möchte.