Schon wieder hat es in der Gartenanlage an der Äußeren-Lettiner-Straße gebrannt. Statt einer Laube brannte gleich drei Lauben in der Gartenanlage.

Brandserie in Gartenanlage geht weiter: Drei Lauben in Halle-Kröllwitz abgefackelt

Halle (Saale)/MZ - Spätestens jetzt glaubt niemand mehr an Zufälle. Erneut musste die Feuerwehr Halle in der Nacht zum Freitag in die Gartenanlage an der Äußeren-Lettiner-Straße ausrücken. Statt einer Laube gingen dieses Mal nach Angaben der Einsatzleiterin gleich drei Gartenlauben in Flammen auf.

Sechs Gartenlauben in fünf Tagen abgebrannt

Die Feuerwehr kam erneut in der Gartenanlage zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Insgesamt sind nun innerhalb von nur fünf Tagen sechs Gartenlauben in der Anlage abgebrannt. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Halle-Dölau, Halle-Lettin und Halle-Kanena. Die Polizei hat die Ermittlungen wegens des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.