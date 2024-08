Großbrand in Halle Nach Feuer bei Treppenbaufirma in Halle: Kein Hinweis auf Straftat

Nach dem verheerenden Brand in einer Treppenbaufirma in Halle dauern die Ermittlungen zur Brandursache an. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Die Handwerkskammer bietet ihre Unterstützung an.