Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt hat in der Nacht zu Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Anwohner sind geschockt.

Halle (Saale)/MZ. - Fassungslosigkeit herrscht am Mittwochvormittag im Wippraer Weg in Neustadt. Was sich dort in der Nacht im zehnten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses abgespielt hat, können viele Anwohner noch nicht so recht in Worte fassen. „Es ist einfach schrecklich“, sagt ein Mann, der anonym bleiben möchte. „Furchtbar“, sagt ein anderer. Ihre Blicke wandern am Haus entlang nach oben, wo es bis in die frühen Morgenstunden lichterloh gebrannt hat.