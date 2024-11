Großprojekt am Riebeckplatz in Gefahr Brachfläche hinter Maritim in Halle: Linkspartei fordert Stadtverwaltung zum Handeln auf

Die Insolvenz des Immobilienentwicklers AOC könnte sich auf das Bauprojekt „Riebecks Gärten“ in zentraler Lage in Halle auswirken. Die Linke sieht nun die Stadtverwaltung in der Pflicht.