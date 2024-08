Ein 1902 erbautes Gewächshaus im Botanischen Garten, das seinen Namen einer imposanten Wasserpflanze verdankt, wird energetisch saniert. Was die Arbeiten besonders macht.

Blick aus der Vogelperspektive auf das zehneckige Gewächshausdach des Viktoria-Hauses im Botanischen Garten in Halle. Das Dach wird derzeit erneuert.

Halle (Saale)/MZ. - Alljährlich zieht es im Spätsommer viele Pflanzenfreunde aus Nah und Fern in den Botanischen Garten in Halle, um ein Highlight nicht zu verpassen: die Blüte der beeindruckenden Riesen-Seerose Victoria cruciana, die viele Botanik-Fans immer wieder aufs Neue begeistert. Nur in den Abend- und Nachtstunden im August und September kann man die geöffneten weißen Blüten bewundern.