Zum zweiten Mal findet rund ums Peißnitzhaus in Halle ein Saatgutfestival statt. Warum sich ein Besuch nicht nur für Kleingärtner lohnt.

Bohnentöpfchen für alle - Was das Saatgutfestival in Halle bietet

Halle (Saale)/MZ. - Die erste Auflage im vergangenen Jahr ist so gut angekommen, dass sich die Organisatoren zum Weitermachen entschlossen haben: Zum zweiten Mal laden das Peißnitzhaus und die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung an diesem Sonnabend zu einem Saatgutfestival ein. Von 13 bis 17 Uhr kann man sich über Sämereien informieren, welche anbieten oder mitnehmen, an Workshops teilnehmen und mit Experten und anderen Besuchern ins Gespräch kommen.