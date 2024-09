Im Juni abgesagtes Seifenkistenrennen findet am 22. September in Niemberg statt. Kinder ab sieben Jahren dürfen dort starten.

Niemberg/MZ. - Die Enttäuschung war groß, als wenige Tage vor dem Niemberger Seifenkistenrennen am 2. Juni eine Unwetterwarnung mit Starkregen herausgegeben wurde. Der veranstaltende Niemberger Sportverein TSV 1910 sagte schweren Herzens das Rennen ab. Die Sicherheit der Kinder sei auf nasser Fahrbahn nicht gegeben, sagte damals die Präsidentin des Sportvereins, Elke Creutzmann. Nun hat sie gute Nachrichten: Die Seifenkistenbauer und ihre kleinen und größeren Fahrer sollten nicht ganz umsonst ihre Gefährte auf Vordermann gebracht haben. Das Rennen wird am 22. September nachgeholt.

Hilde-Aurelia Schmidt startet in der Juniorenklasse für Kinder von sieben bis zehn Jahren und Maximilian Rau in der höheren Expertenklasse für Menschen ab elf Jahren. Beide freuen sich schon riesig auf den Wettkampf und wollen mit ihren „Dachblitzen“ beim Rennen möglichst gut abschneiden. Die beiden sitzen dann in Seifenkisten, die von der Firma Weidinger Bedachungen zur Verfügung gestellt werden. Mitarbeiter Holger Buth ist Betreuer, der die jungen Fahrer in die Handhabung der Gefährte einweist.

„Es gibt eine ganze Reihe von Betrieben hier aus unserem Ort oder Nachbardörfern, die sich für unser Rennen engagieren, für fahrtüchtige Seifenkisten, für die Rennstrecke oder die Versorgung all derer, die mitmachen, oder auch nur als Zuschauer kommen“, freut sich Elke Creutzmann, denn „Der große Preis von Niemberg“ sei eines der größten Seifenkistenrennen in der Region und stets ein großes Ereignis mit viel Spaß für das zur Stadt Landsberg gehörende Dorf Niemberg. Und natürlich käme auch wieder Hilfe von etlichen Mitgliedern des TSV Niemberg.

Diesmal haben sich 41 Seifenkisten angemeldet. Gestartet wird in der Junior- und der Expertenklasse. Jeder Teilnehmer tritt in vier Läufen an, wie immer auf der vorbereiteten Rennstrecke auf der Straße nach Eismannsdorf, die während des Rennens für den Autoverkehr gesperrt ist. Dort ist eine Startrampe aufgebaut, von der gestartet wird, denn die „Rennwagen“ haben keinen eigenen Antrieb. Um 9 Uhr geht es los mit einer Sicherheitsüberprüfung der Seifenkisten und der Möglichkeit des freien Trainings. Um 10 Uhr beginnen die Rennen.