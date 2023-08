Der Verein bietet seinen Mitgliedern seit über 20 Jahren Biolebensmittel in einem Laden in Giebichenstein an. Warum er nach neuen Räumen sucht.

Halle (Saale)/MZ - Ein grüner Transporter hält am Straßenrand. Ein Mann öffnet die Schiebetür und nimmt zwei Plastikkisten heraus, in denen Zucchini gestapelt sind. Es handelt sich um einen der regionalen Bauern, die mehrmals pro Woche biologisch angebautes Obst und Gemüse ins „Rübchen“ in der Karl-Liebknecht-Straße in Giebichenstein liefern. Der Bauer hat Glück. An diesem Vormittag ist die Lieferzone vor dem Laden nicht zugeparkt. Doch oftmals müssen die Lieferanten auf dem breiten Gehweg halten, um ihre Ware abzuladen. Das ist dem Verein nun zum Verhängnis geworden. Spätestens im Juni 2024 muss er aus den Ladenräumen ausziehen.