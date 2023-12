Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Weidenplanschule am Universitätsring 21 ist ein fester Bestandteil in der hallischen Bildungslandschaft. Dort werden unter anderem angehende Friseure, Gesundheitskaufleute und Zahntechniker ausgebildet; im Berufsvorbereitungsjahr stehen auch Sprachen, Textiltechnik oder Körperpflege auf dem Stundenplan. In der Weidenplanschule ist indes auch ein Stück Stadtgeschichte geschrieben worden: In dem Neubau wurde 1884 die erste „Höhere städtische Mädchenschule“ eröffnet. 1910 konnten Mädchen in dem städtischen Lyzeum erstmals einen Abschluss erwerben, der ihnen ein Universitätsstudium ermöglichte.