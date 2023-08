Bildung in Sachsen-Anhalt Das sagen Lehrer und Schüler in Halle zum Gender-Verbot im Unterricht

Das neue Gender-Verbot an Schulen in Sachsen-Anhalt erhitzt die Gemüter. Auch in Halle wird darüber viel diskutiert. Wie Schüler, Lehrer und Politiker den Beschluss finden.