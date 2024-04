Ein kriminelles Trio soll Senioren in Halle und Umgebung um Tausende Euro betrogen haben. Die Männer gaben sich als Handwerker aus und zerstörten Dachrinnen, um dann teure Reparaturen anzubieten. Am Ende wurde ihre Gier den Tätern jedoch zum Verhängnis. Die Polizei schnappte zu.

Betrüger-Trio prellt Rentner in Halle: Reparatur wird zum Albtraum

Halle (Saale)/MZ - Ihre Gier ist einer kriminellen Bande jetzt zum Verhängnis geworden. Die Männer mit rumänischen Wurzeln haben sich darauf „spezialisiert“, Senioren abzuzocken. In Oppin beispielsweise riss das Trio die Dachrinne am Haus eines älteren Ehepaars erst selbst herunter, um danach den Rentnern für die Reparatur 2.000 Euro in Rechnung zu stellen.