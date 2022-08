Beschwerden über den Problem-Block in Halle-Neustadt nehmen zu

Die Situation in der Westlichen Neustadt beschäftigt immer mehr Hallenser. Die Polizei registriert vermehrt Straftaten. Die Stadt beauftragt Schädlingsbekämpfer.

Anwohner im Wohnblock am Braunschweiger Bogen beschweren sich über Lärm und Müll.

Halle (Saale)/MZ - Die Beschwerden über die Zustände im Bereich Braunschweiger Bogen reißen nicht ab. Nach dem MZ-Bericht über Müll, Lärm und mutmaßlich illegale Machenschaften einiger Anwohner in dem Wohnblock in der Westlichen Neustadt, haben sich weitere Hallenser zu Wort gemeldet, die davon betroffen sind. Aus Sorge vor Anfeindungen wollen sie namentlich nicht genannt werden, doch sie erheben weitere Vorwürfe gegen die Wohnungsverwaltung, die sich angeblich nicht kümmern würde. Die Verwalterin will auf MZ-Anfrage nichts dazu sagen.