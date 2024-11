Bei Urteilsbegründung gegangen: Verhalten der Klima-Aktivisten am Amtsgericht Halle hat Folgen

Halle (Saale)/MZ - Nach einem Urteil haben Angeklagte in der Regel eine Woche Zeit, um Berufung einzulegen. Die beiden am vergangenen Donnerstag vom Amtsgericht Halle verurteilten Klima-Aktivisten hätten also bis zum heutigen Mittwoch Zeit gehabt, dies zu tun. Allerdings hätten sie sich damit sogar noch etwas mehr Zeit lassen können.