Beim diesjährigen Nikolausschwimmen waren wieder einige mutige Teilnehmer dabei. Einer ist sogar extra aus Hamburg angereist, um dann in die Saale zu springen.

Bei fünf Grad mit Zipfelmütze in die Saale

Einmal bis zum Hals in das Wasser und dann schnell wieder raus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Eben noch mit Jacke, Mütze und Schal bekleidet und im nächsten Moment nur noch mit Badesachen und roter Zipfelmütze auf dem Weg in die fünf Grad kalte Saale: Auch in diesem Jahr haben sich mehr als 20 Mutige zum Nikolausschwimmen des Vereins Saaleschwimmer Halle in das kühle Nass getraut. „Es gab Jahre, da waren hier 400 Mann und haben zugeschaut“, erinnert sich der Vorsitzende Klaus-Dieter Gerlang.