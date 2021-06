Befall mit Eichenprozessionsspinner - Schule und Hort in Halle sind dicht

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat an mehreren Stellen im Stadtgebiet Nester des Eichenprozessionsspinners entdeckt. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Ein Kontakt mit den Brennhaaren der Raupe dieser Schmetterlingsart könne unter anderem mit Rötungen und Juckreiz, seltener zu Reizungen der Schleimhäute der Atemwege und Augen einhergehen. Die Stadt bittet die Hallenserinnen und Hallenser deshalb, Bäume mit einem Eichenprozessionsspinner-Befall zu meiden. Betroffene Standorte können an die Untere Naturschutzbehörde gemeldet werden - per E-Mail an: steffen.marx@halle.de.

Unter anderem hat die Stadt in der Dölauer Heide Nester des Eichenprozessionsspinners entfernt. Auf dem Hauptweg waren an rund zehn Bäumen Nester entdeckt worden. Die Stadt hat für die betroffenen Areale Warnschilder aufstellen beziehungsweise Bereiche vorübergehend absperren lassen. Ein weiterer Baum mit Eichenprozessspinner-Befall wurde am Dienstag auf dem Gelände des Ausweichquartiers der Grundschule „Albrecht Dürer“ in der Dölauer Straße 71 festgestellt. An diesem Mittwoch und Donnerstag bleiben die Schule und Hort deswegen geschlossen. Der befallene Baum wird Donnerstag von einer Fachfirma behandelt.

Der Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) ist ein Nachtfalter. Er bevorzugt warm-trockenes Klima und breitet sich aufgrund der Klimaveränderungen immer stärker. (mz)

Weitere Informationen zum Eichenprozessionsspinner gibt es im Internet unter www.verbraucherschutz.sachsenanhalt.de