Beatsteaks spielen Konzert in Halle - Und zwar in dieser Location

Halle (Saale)/MZ - Die Beatsteaks aus Berlin gehen dieses Jahr auf Jubiläumstour. Im Juni werden sie zwei Tage in Folge in der Berliner Max-Schmeling-Halle vor tausenden Besuchern spielen. Schon im vergangenen standen sie in der ausverkauften Berliner Wuhlheide auf der Bühne. Nun kommt die Band, die manche für die beste Liveband des Landes halten und die zu den erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands gehört, überraschend auch nach Halle.