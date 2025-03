Neue Baustelle Schon wieder ein Rohrbruch in Halle: August-Bebel-Straße nach Havarie für Wochen dicht

Liegt es am Wetter oder am Alter? In Halle ist schon wieder eine alte Leitung gebrochen. Die August-Bebel-Straße ist nach einer Havarie dicht. Im Giebichensteinviertel macht zudem eine kaputte Wasserleitung Ärger.