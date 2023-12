Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teutschenthal/MZ - Es ist ein einfaches Schild, das bei den Einwohnern Teutschenthals zur Zeit bitter aufstößt. „Ausbau der L 164 Teutschenthal Albert-Heise-Straße bis Ende Dezember 2024“ steht dort in großen Buchstaben. An sich nichts Ungewöhnliches, doch bis vor kurzem stand dort noch ein ähnliches Schild – mit dem kleinen Unterschied, dass das Datum auf Dezember 2023 festgeschrieben war. „Wie kann man sich so grob verschätzen“, fragt sich Bürgermeister Tilo Eigendorf. Seit gut einem Jahr wird die Ortsdurchfahrt von Grund auf erneuert, doch ein Ende ist nicht in Sicht. „Der Frust wird immer größer“, so Eigendorf. Vor allem in der Bevölkerung.