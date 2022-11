Bauern in Halle sorgen sich um den Ackerboden in der Region

Aktionstag der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland am Leipziger Turm

Halle (Saale)/MZ - Mit schwerem Gerät waren am Freitag rund ein dutzend Landwirte in der Altstadt am Leipziger Turm zugange. Sie pflügten zwar nicht das Pflaster um, mit ihrem großen grünen Trecker sorgten sie aber dennoch bei einigen Passanten für Aufsehen.