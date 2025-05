Fast fertig präsentiert sich die neue Flaniermeile in Halles Altstadt nahe der Oper. Ab wann die Grünanlage begehbar ist und was alles erneuert wurde.

Halle (Saale)/MZ. - Noch ist das Areal zwischen Curry-Imbiss an dem einen und Café „Mitte Ende Mai“ am anderen Ende der Straße komplett umzäunt. Doch schon bald werden hier, am Universitätsring, die sprichwörtlichen „Hüllen fallen“. Indes: Die Verwandlung der Grünanlage von einem unansehnlichen, teilweise verwilderten Park mit beschädigten Steinplatten und fehlender Barrierefreiheit hin zu einer hellen, lichten Flaniermeile für alle ist schon lange auch für Außenstehende erkennbar. Nun liegen die Bauarbeiten in den letzten Zügen.