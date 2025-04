Halle (Saale)/MZ - „Ja, is’ denn heut’ scho’ Weihnachten?“ Kaum ein Satz in einer Werbung dürfte so einprägsam sein wie der des verstorbenen Fußballkaisers Franz Beckenbauer. Und auch bei Tim Tickets läuten demnächst die Weihnachtsglocken. Am 9. Mai um 10 Uhr startet der Vorverkauf für die Weihnachtsrevue mit „Herrn Fuchs“ im Steintor. „In Halle ist das Kult. Das merken wir natürlich bei der Kartennachfrage“, sagt Diana Wagner-Meißner aus dem MZ-Medienpunkt in der Rolltreppe.

Bis Ende April bietet die MZ zudem einen besonderen Service an. Zuzüglich zum Flaggschiff in der Rolltreppe können Tickets für Konzerte, Schauspiele, Lesungen und vieles mehr zweimal in der Woche ebenfalls im Gläsernen Büro der Lokalredaktion Halle im Hauptbahnhof gekauft werden. „Das ist auch ein Angebot für Reisende, die weniger Zeit haben, um in die Innenstadt zu kommen. Im Gläsernen Büro beantworten wir auch Abo-Fragen“, sagt Manuela Wahrendorf, Chefin für Shop und Serviceleistungen bei der MZ. Im Pavillon direkt neben Starbucks können sich Interessierte zudem zum vielfältigen Osterangebote beraten lassen. Das Portfolio reiche von Preisnachlässen bei Reisen bis zu Rabatten für die beliebte Vortragsreihe „MZ Wissen“.

Besonders nachgefragt sind Tickets derzeit übrigens für den Auftritt von Rudy Giovannini in der Konzerthalle Ulrichskirche (16. April), Bridges to Classics in der Galgenbergschlucht am 14. Juni im Rahmen der Händelfestspiele und das Konzert von Bryan Adams am 5. August auf der Freilichtbühne der Peißnitz.

Der Servicepunkt im Gläsernen Büro hat bis 24. April jeweils dienstags und donnerstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Hauptfiliale in der Rolltreppe ist wie gewohnt montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr besetzt.