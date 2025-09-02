Als die Parkschenke in Halle-Neustadt zum Verkauf stand, hat eine christliche Stiftung zugegriffen. Was dort geplant ist und was das mit einem Gewinn bei „Wer wird Millionär“ zu tun hat.

Bald ein Café im Südpark? Neue Pläne für ehemalige Parkschenke in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Café in Neustadt? Gelingt der Plan von Antje und Mario Somrei, könnte dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen – und das mitten in Halles größtem, wenn auch etwas abseits gelegenen Park. Mit seinen rund 19 Hektar bildet der Südpark im von zahlreichen sozialen Schwierigkeiten geprägten Problemviertel Halles größte Grünanlage. Mittendrin steht inmitten von jeder Menge Grün die schon in der DDR wegen der dort angebotenen Hausmannskost beliebte ehemalige Parkschenke. Mit diesem besonderen Ort verbinden viele Neustädter gute Erinnerungen. Die Idee der Somreis: Man müsste ihn doch zum Leben erwecken können.