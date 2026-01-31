Die Deutsche Bahn will Geld sparen. Könnte das eine neue Chance für Halle sein, sich als „günstige“ Konzernzentrale ins Spiel zu bringen? Die MZ hat bei der Bahn in Berlin nachgefragt.

„Bahntower ist überteuert“ - OB Vogt sieht neue Chance für Halle als DB-Konzernzentrale - das sagt die Bahn dazu

Halle (Saale)/Berlin/MZ. - Wenn an einer Stelle gespart wird, freut sich eine andere? So oder so ähnlich könnte man die Pressemitteilung interpretieren, die Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) am Freitag veröffentlichte. Kürzlich angekündigte Einsparungen bei der Deutschen Bahn (DB) nahm er zum Anlass, die Bewerbung der Stadt Halle als neue DB-Konzernzentrale zu bekräftigen. Halle sei schließlich günstiger als Berlin. Die MZ hat nachgefragt, was die Bahn davon hält.