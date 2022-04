Bahnreisende beißt Polizisten und wütet im und am Hauptbahnhof in Halle

Eine junge Frau hat am Mittwochabend komplett die Beherrschung verloren. Über Stunden beschäftigte sie die Einsatzkräfte. Auch in einem Zug hatte sie randaliert.

Beamte der Bundespolizei hatten mit der 24-Jährigen gut zu tun. Letztlich kam die Frau in die Psychiatrie eines Krankenhauses.

Halle (Saale)/MZ - Es war heftig: Nach Angaben der Bundespolizei ist eine 24 Jahre alte Frau am Mittwochabend im Hauptbahnhof Halle „völlig ausgetickt“. Dort stieß sie Aufsteller am Service Point um. Die junge Frau war schon zuvor im Zug von Halle nach Landsberg aufgefallen. Dort soll sie unvermittelt eine Zugbegleiterin angegriffen haben, die Fahrscheine kontrollierte. Die Mitarbeiterin der Bahn flüchtete zum Triebfahrzeugführer. Es gelang, die tobende Frau in einer Sitzgruppe festzuhalten. Der Aufforderung, die Bahn zu verlassen, kam sie nicht nach.

Erst Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Reisende bändigen und mit auf das Revier zum Hauptbahnhof Halle nehmen. Dort eröffnete man ihr in der Landessprache, welcher Vergehen sich die 24-Jährige strafbar gemacht hatte. Sie stammt aus Vietnam. nachdem sie sich beruhigt hatte, durfte sie das revier verlassen - um kurze Zeit später dann in der Bahnhofshalle zu wüten. Sie erhielt hausverbot und von Bundespolizisten einen Platzverweis. Doch zur Ruhe kam die Frau nicht. Vor dem Hauptbahnhof soll sie einem Passanten das Handy aus der Hand geschlagen und Polizisten attackiert haben.

Mit Schlägen und Tritten sei die Frau auf die Beamten losgegangen. „Sie musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei biss sie einem Polizeibeamten in die Hand. Ein weiterer Bundespolizist wurde ebenfalls leicht verletzt“, teilte die Bundespolizei mit. Die Einsatzkräfte forderten angesichts des auffälligen Verhaltens der 24-Jährigen Rettungswagen und Notarzt an. Dieser entschied, die Frau in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses einzuweisen.