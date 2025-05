Lockdown, Impfpflicht und Co. – vor rund fünf Jahren begann die Corona-Pandemie. Intensivmediziner Dr. Stephan Blache von der Helios-Klinik in Sangerhausen blickt auf die Corona-Zeit zurück, spricht über Fehler und gesellschaftliche Nachwirkungen.

Interview mit Dr. Stefan Blache, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin in der Sangerhäuser Heliosklinik.

Sangerhausen/MZ. - Vor fünf Jahren hatte ein neuartiges Virus, SarsCov2, die Welt und damit auch den Landkreis plötzlich fest in Griff. Dr. Stephan Blache leitet die Intensivstation der Heliosklinik in Mansfeld-Südharz und hatte an vorderster Front mit dem Virus zu tun. Chefreporter Joel Stubert sprach mit ihm über die Herausforderungen und gesellschaftlichen Folgen sowie Fehler während der Pandemie.