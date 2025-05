In Hohenmölsen im Burgenlandkreis ist die Polizei am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Moped und einem E-Scooter gerufen worden (Symbolfoto).

Hohenmölsen/MZ - Beim Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem E-Scooter am späten Dienstagnachmittag in Hohenmölsen ist die 63-jährige Fahrerin des Elektrorollers verletzt worden. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Mittwoch mit. Die beiden Fahrzeuge seien gegen 17 Uhr in der Friedensstraße während eines Überholmanövers kollidiert. Der genaue Unfallhergang ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.