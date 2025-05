Gartenlust Blumen satt im Schlosspark Ballenstedt: Worauf sich Besucher am Wochenende freuen können

Am 17. und 18. Mai wird in Ballenstedt zur Gartenlust eingeladen. Im Mittelpunkt steht eine Blume, die schon vor rund 3.000 Jahren in China gezüchtet wurde und unter dem Schutz des Kaisers stand.