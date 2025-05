Mehr als 400 Beschäftigte arbeiten bei der Schunk Sintermetalltechnik GmbH in Thale. Der Harzer Autozulieferer ist in Schwierigkeiten geraten. Sogar ein Verkauf steht im Raum. Jetzt wurde eine wichtige Entscheidung zur Zukunft des Standorts getroffen - mit Auswirkung auf die Mitarbeiter.

Harzer Autozulieferer in der Krise: Entscheidung über Zukunft von Schunk in Thale ist gefallen

Thale/MZ. - Wie geht es weiter bei Schunk in Thale? Diese Frage hat in den vergangenen Wochen nicht nur die Mitarbeiter des in die Krise geratenen Harzer Autozulieferers beschäftigt, sondern auch viele Menschen in der Region.