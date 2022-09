Bäckerei Lampe knipst das Licht aus

„Der Bäcker Lampe“ schließt seine Filiale in der Kröllwitzer Straße vorübergehend. Wann der Laden wieder geöffnet wird, ist unklar.

Halle (Saale)/MZ - Fünf Glühbirnen sind abgedruckt - aber nur eine davon ist gelb ausgemalt. „Aufgrund der hohen Energiepreise bleibt diese Filiale vorübergehend geschlossen“, steht darunter in großer Schrift. Das Plakat ist hinter die Fensterscheibe der Lampe-Bäckerei beim Ärztehaus in der Kröllwitzer Straße geklebt. Die Anwohner müssen dort künftig auf Brot, frisch gebackene Brötchen und Kuchen verzichten. Die Thüringer Bäckerei zieht – wie es auf dem Plakat ebenfalls sinnbildlich dargestellt ist – aber nicht nur in diesem Laden den Stecker.