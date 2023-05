Baby in Sachsen-Anhalt misshandelt Säugling fast zu Tode geschüttelt: Anklage gegen Kindesvater in Halle

Der Fall sorgte in ganz Halle für Entsetzen. Im September 2022 soll ein Vater in Halle-Neustadt seinen zwei Monate alten Säugling lebensgefährlich verletzt haben. Nun wird er dafür angeklagt. Was die Staatsanwaltschaft dem 23-Jährigen konkret vorwirft und wie es dem Mädchen heute geht.