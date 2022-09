Säugling misshandelt? Zwei Monate altes Kind in Halle schwer verletzt

In der Cloppenburger Straße in Halle-Neustadt läuft seit den Nachtstunden ein Einsatz der Polizei. Bereits vor Tagen meldete eine Mutter, dass eines ihrer Kinder schwer verletzt sei. Was bisher bekannt ist.

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Neustadt läuft derzeit ein Einsatz der Polizei. Die Kriminaltechnik untersucht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Cloppenburger Straße, in der sich ein schreckliches Verbrechen zugetragen haben soll.