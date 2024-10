Ab 21. Oktober: Umleitungen in der Merseburger Straße wegen Leitungsbau

In der Merseburger Straße wird ma wieder gebaut. Eine Vollsperrung der B91 soll es aber nicht geben.

Halle (Saale)/MZ - Wegen des Neubaus von Trinkwasserleitungen kommt es ab 21. Oktober 2024 in der Merseburger Straße im Kreuzungsbereich Lauchstädter Straße/Schmiedstraße zu Umleitungen für den Kfz-Verkehr. Das hat jetzt die Stadt mitgeteilt.

Die Merseburger Straße wird in beide Richtungen teilweise einspurig. Das Abbiegen von der Merseburger Straße stadtauswärts in die Lauchstädter Straße ist nicht möglich. Die Lauchstädter Straße wird für den Fahrzeugverkehr östlich der Einmündung Frobergerstraße zur Sackgasse, eine Zufahrt für Einsatzfahrzeuge und Anlieger ist bis zum Capitol möglich. Die Schmiedstraße ist im Kreuzungsbereich nur in Richtung Merseburger Straße befahrbar.

Die Tankstelle bleibt im Bauzeitraum benutzbar. Der Fuß- und Radverkehr entlang der Merseburger Straße wird über Behelfswege an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Arbeiten der Stadtwerke sollten ursprünglich am 7. Oktober beginnen, wurden aber wegen der Umleitung für die Vollsperrung der Europachaussee verschoben.