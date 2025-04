Ärger über Schließung AWO schließt Sozialstation auf Silberhöhe - Pflegebedürftige müssen schnell woanders Hilfe suchen

Der Pflegebedarf in Sachsen-Anhalt steigt – doch die Sozialstation der AWO in der Südstadt musste nun schließen. Was die Gründe sind und wo Pflegebedürftige die Probleme sehen.