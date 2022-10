Autos und Moped in Halle in Flammen

Halle (Saale)/MZ - Erneut haben in Halle Autos gebrannt. Am Freitagnachmittag stand auf einem Parkplatz in der Schieferstraße in Alfa Romeo in Flammen. Dabei wurde auch ein daneben abgestelltes Auto beschädigt, wie die Polizei am Sonnabend berichtete. In der Nacht zu Sonnabend wurde die Feuerwehr in die Große Brauhausstraße gerufen, um einen geparkten Pkw Mercedes zu löschen. Gegen 2.30 Uhr schließlich brannte in Brunos Warte ein Moped.

Laut Polizei haben Zeugen in der Großen Brauhausstraße einen Unbekannten beobachtet, der kurz vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr davonlief . Die Ermittler prüfen, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang bestehen könnte. Bereits in der Nacht zu Freitag hatte in der Kardinal-Albrecht-Straße ein Auto gebrannt.

Mögliche Zeugen,die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/224 2000 bei der Polizei Halle zu melden.