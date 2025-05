Magdeburg/MZ - Das „Königreich Deutschland“ galt als größte Reichsbürger-Gruppe in Deutschland: Mit einer Verbotsverfügung hat das Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU) den 2012 ausgerufenen Fantasiestaat um den selbsternannten „König“ Peter Fitzek am Dienstag zerschlagen. Der Hallenser hatte als „oberster Souverän“ sein fiktives Königreich mit rund 6.000 Anhängern verwaltet – bei Polizeirazzien am Dienstagmorgen verhafteten Beamte ihn nach MZ-Informationen in Sachsen.

