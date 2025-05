Am Samstag findet in Neudorf der zweite Dorfflohmarkt statt. Parksituation, Stände, Verpflegung und mehr: Das erwartet die Besucher.

Neudorf lädt zum Dorfflohmarkt ein – was es am Rande noch zu entdecken gibt

In Neudorf wird am Wochenende wieder getrödelt.

Neudorf/MZ. - Und weil's so schön war: noch einmal. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr laden die Neudorfer zum zweiten Dorfflohmarkt ein. Er findet am kommenden Samstag, 17. Mai, von 10 bis 16 Uhr statt.

„Wir hatten von morgens bis nachmittags durchgehend zu tun. 43 Haushalte haben teilgenommen. Das Dorf war voll mit Leuten, das war der totale Wahnsinn“, erinnert sich Ines Jobst an die erste Auflage. Dem Vorbild umliegender Dörfer folgend, hatte sie damals die Organisation angeschoben.

Flohmarkt: Mehr als 30 Familien machen in Neudorf mit

In diesem Jahr beteiligten sich „nur“ 34 Haushalte, sagt sie, dennoch „sollte das ausreichen. Es sind auch einige dabei, die letztes Jahr nicht konnten“. Wer mitmacht, signalisiert das mit einem Luftballon. Darüber hinaus hängen Lagepläne aus – sie sind auch auf Social Media im Umlauf. Ausgewiesen sind diesmal auch Parkplätze – die stehen in der Dorfmitte, am Festplatz, am Friedhof sowie an der Schlemmerbaude zur Verfügung. Und eingezeichnet sind auch zusätzliche Versorgungsstationen – zusätzlich zu der vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr am Depot. Wie schon im vergangenen Jahr sollen Jobst zufolge die Überschüsse aus den Standgebühren genutzt werden, um den Kindern des Ortes was Gutes zu tun.

34 Haushalte öffnen Hof- und Gartentore. Foto: Veranstalter

Dass sich Dorfflohmärkte wie der Neudorfer so großer Beliebtheit erfreuen, wundert Jobst nicht. Verkauft werde von privat an privat, auf den privaten Grundstücken, dabei „geht man durchs Dorf, schwatzt mit dem einen oder anderen, trifft auch manchmal Leute, die man lange nicht gesehen – das macht, denke ich, den Reiz aus“, sagt sie.

Schnäppchenjagd und Modellbau

Jobst trödelt selbst auch wieder mit. Bücher, Kinderbekleidung und Spielzeug seien im vergangenen Jahr sehr gefragt gewesen. Ansonsten gibt es das „Standardprogramm“: Trödel, alte Schätze, Haushaltswaren …

Und wer genug getrödelt hat, der hat am Samstag auch noch was zu Gucken: Denn parallel zum Dorfflohmarkt lädt die IG „Militärmodellbau Harzkreis“ zum Fahrtreffen auf ihr Fahrgelände in den Waldfriedenweg 149 ein.