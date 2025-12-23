Thüringer übernehmen Standorte Autohaus Mundt in Halle hat neue Eigentümer - was das für Beschäftigte und Kunden bedeutet
Mundt ist in Halle und Merseburg in Sachen Autokauf ein Begriff. Nun gibt es für die drei Autohäuser eine Zäsur. Die neuen Besitzer, ein Familienbetrieb, haben viel vor.
Aktualisiert: 23.12.2025, 10:08
Halle (Saale)/MZ - Paukenschlag zu Weihnachten in Halles Autohaus-Landschaft: Der traditionsreiche Automobilhändler Mundt hat einen neuen Besitzer. Zum 1. Januar geben die Hallenser ihre Eigenständigkeit auf. Auch der Standort Merseburg ist betroffen.