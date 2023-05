Zu einem nicht alltäglichen Unfall wurde die Polizei am Sonntagmorgen gerufen. Auf der A14 hatte sich ein Pkw selbstständig gemacht ...

Auto rollt bei Kabelsketal in Regenbecken, während Fahrer eine Pinkelpause macht

Kabelsketal/MZ - Bei Kabelsketal in der Nähe von Gröbers wurde der Polizei am frühen Sonntagmorgen ein Pkw in einem Regenwasserauffangbecken gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer auf der A14 angehalten hatte - die Polizei vermutet, um eine Pinkelpause einzulegen. Dabei war das offenbar nicht gesicherte Fahrzeug weggerollt.

Lesen Sie hier weitere Blaulicht-Meldungen aus Halle

Ein bereits verständigter Abschleppdienst barg den PKW. Bei dem 46-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, da ein vorheriger Drogentest positiv war.