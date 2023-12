Währemnd der Weihnachtsfeiertage geriet in Halle ein Pkw in Brand. Wie es dazu kommen konnte, das ermittelt jetzt die Polizei.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat es in Halle (Saale) gebrannt. Dabei waren Feuerwehr und Polizei (hier bei einem früheren Einsatz) vor Ort.

Halle (Saale)/MZ - - Am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 17.50 Uhr, ereignete sich in der Stadtforststraße in Halle (Saale) ein Autobrand unweit des Friedhofs Dölau. Ein Auto geriet in Brand. Die Flammen griffen dann auf ein zweites Fahrzeug über. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden muss laut Polizei durch ein Gutachten aber erst noch festgestellt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Stadtforststraße musste eine zeitlang voll gesperrt werden, während die Feuerwehr vor Ort den Brand bekämpfte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen eines Branddelikts ermittelt bereits die Kriminalpolizei. Die Brandursachenermittlung dauert an, heißt es von der Polizei.