In der Nacht zum Samstag musste die Berufsfeuerwehr Halle einen brennden Kleinwagen im Südpark löschen. Das Feuer brach kurz vor vier Uhr aus.

Feuerwehreinsatz: Auto im Südpark in Halle-Neustadt abgefackelt

Pkw brennt in Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht Samstag musste die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) kurz vor vier Uhr mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem brennenden Auto in den Südpark ausrücken. Ein Pkw im Lortzingbigen stand in Vollbrand, ein weiterer geparkter Wagen wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgemommen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.