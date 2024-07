Halle (Saale)/MZ/MV - In der Nacht zum Samstag brannte aus bisher ungeklärten Gründen ein Auto in der Eichendorffstraße in Halle. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung.

Mit einem Hydraulikspreizer öffneten Einsatzkräfte die Motorhaube des ausgebrannten Wagens in Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge und auf ein Wohnhaus verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.