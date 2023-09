Format aus Australien an der Saale - Erster Club Choir in der Palette: Erst singen, dann tanzen

Ob Band, Chor oder Weihnachtssingen: Annika Doherty ist in viele musikalische Projekte in Halle involviert. Nun gibt’s mit Club Choir ein neues – und zwar in der Palette.

Halle (Saale)/MZ - In Clubs in Australien gibt es diese Show schon seit 2017 – nun hat auch Halle sein erstes Event dieser Art: Club Choir. „Es verwandelt das Publikum in einen grandiosen Chor“, erklärt Annika Doherty, die zusammen mit Palette-Chefin Mary Gringer das Konzept von Australien an die Saale geholt hat.