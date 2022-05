Auf 6.500 Quadratmetern - Amazon eröffnet offiziell Sortierzentrum im Starpark in Halle

Halle (Saale)/MZ - Auch wenn Amazon sein neues Sortierzentrum im Starpark schon im Herbst 2021 in Betrieb genommen hat, gab es erst am Donnerstag die offizielle Einweihung. Dazu war auch Bürgermeister Egbert Geier eingeladen, ebenso waren einige Stadträte und die Stadtratsvorsitzender Katja Müller (Linke) gekommen.

Standortleiter Matthias Zwanzger führte durch das Zentrum und ermöglichte den Gästen einen Blick hinter die Kulissen der rund 6.500 Quadratmeter großen Hallen. Rund 250 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.

Im Amazon Sortierzentrum im Starpark kommen die Pakete aus dem europäischen Logistiknetzwerk an, werden sortiert und für den Versand an die Verteilzentren in Deutschland sowie Europa geliefert, von wo sie schließlich an die Kunden zugestellt werden.