Das Südstadt Center war nicht nur ein Anlaufpunkt im Süden von Halle. Dass auch die medizinischen Angebote dort wichtig für die Versorgung Halles Süden waren, spürt man jetzt auch im einen Kilometer entfernten Gesundheitszentrum Silberhöhe.

Auch Praxen im Südstadt Center sind zu: Mehr Zulauf fürs Gesundheitszentrum Silberhöhe

Halle (Saale)/MZ. - Mario Kerzel braucht nur auf die Zahlen zu schauen: Die Besucherzahlen im Gesundheitszentrum Silberhöhe sind in keinem Februar der vergangenen fünf Jahre so hoch gewesen wie 2026. Um die 34.000 Menschen haben das Haus in jenem Monat aufgesucht, in dem im gut einen Kilometer entfernten Südstadt Center zumindest vorerst die Lichter ausgegangen sind.