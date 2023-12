In Halle waren mehrere Frauen an einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft beteiligt.

Halle (Saale)/MZ. - Am Samstagnachmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Karl-Meseberg-Straße in Halle zu einem räuberischen Diebstahl. Sechs Frauen wurden dabei beobachtet, wie sie Waren von einem Träger, der vor dem Geschäft stand, in mitgebrachte Taschen packten.

Als eine Verkäuferin die Frauen ansprach, wurde sie von einer der Frauen zu Boden gestoßen. Die Personen flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Die Verkäuferin wurde leicht verletzt.